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Стало известно состояние первых заболевших подвидом омикрона «кентавр» россиян

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В Москве выявили пять случаев подвида омикрон-штамма коронавируса «кентавр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве рассказали, что это первые случаи нового подвида COVID-19 в России. Стало известно, что они были выявлены в июле с помощью анализов. У всех заболевших россиян инфекция протекает в легкой форме. Их состояние не потребовало госпитализации.

Ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19, а также активизировать вакцинацию и запустить информационную кампанию о необходимости прививок. По словам главы ведомства Аллы Самойловой, в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, однако не все регионы принимают необходимые меры.

14 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предрекла рост заболеваемости COVID-19 в России из-за подвидов омикрона. Однако, по ее словам, их распространение не приведет к более тяжелому течению болезни.

В свою очередь, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что пик новой вспышки COVID-19 может произойти уже осенью. Он уточнил, что в это время года растет число всех заболеваний, которые распространяются воздушно-капельным путем.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Бабло кончается, срочно надо зарядить новый говноштамм фейковируса

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