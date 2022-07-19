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Назван срок отладки схемы параллельного импорта в России

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Результаты работы схемы параллельного импорта, которые могли бы повлиять на курс валют и товарное разнообразие, пока не видны. Гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что это нельзя считать неудачей, поскольку влияние будет заметно только через год-полтора. О сроках отладки схемы специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Нам потребуется время для того, чтобы наладить поток параллельного импорта, — считает Самиев. — Предстоит решить сразу несколько задач, чтобы логистика оказалась не слишком дорогой, чтобы не было высоких пошлин, дополнительных издержек. Нельзя допустить слишком высоких цен ни для конечных потребителей, ни в том, что касается оборудования. Приемлемое увеличение — 10-20 процентов».

Также, как отметил Самиев, потребуется решить проблему вторичных санкций для поставщиков. При этом он напомнил, что ограничения могут быть и со стороны самих производителей.

«Речь о случаях, когда товары не попадают под санкции, но ограничение их продажи — инициатива самого производителя. В этом случае решить все будет проще, но даже здесь потребуется время. Наладить параллельный импорт невозможно за один-два месяца, об этом говорит и опыт других стран. В Иране, например, который уже давно находится под санкциями, параллельный импорт налажен, на на это потребовались годы. В нашем случае, вывод можно будет сделать только через год, а то и больше», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что ритейлеры, которые входят в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) — «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS — пообещали предоставить покупателям годовую гарантию на сложную электронику, ввезенную в Россию по параллельному импорту. Речь идет о бытовой технике, смартфонах, ноутбуках и компьютерах, ввезенных в России для продажи по параллельному импорту либо компания сама ее закупила в случае маркетплейсов.

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Источник — lenta.ru
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