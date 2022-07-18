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В стране и мире

Врачи предупредили о худшем омикрон-штамме коронавируса

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Новый омикрон-штамм коронавируса под названием BA.5 может быть худшей и самой заразной из вариаций этой болезни, предупредили американские врачи. О трех причинах опасаться нового штамма они заявили в беседе с ABC.

По словам врача из Калифорнийского университета Питера Чин-Хонга, при этом штамме тесты часто показывают ложноотрицательный результат, вследствие чего есть риск упустить болезнь на ранней стадии. Вторая причина опасаться этого штамма — его заразность: центры по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что он как минимум на 20 процентов более заразен, чем другие варианты коронавируса. «А чем вирус заразнее, тем его проще подхватить. Эта возможность всегда есть, когда вы находитесь в толпе», — предупреждает эпидемиолог Джордж Рутерфорд.

Третья проблема, продолжает Чин-Хонг, в том, что симптомы штамма BA.5 проявляются более болезненно, чем при других вариантах COVID-19, в частности, заболевшие жалуются на очень сильную боль в горле.

Ранее стало известно, что доля новых вариантов омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых случаев в России возросла за последние две недели до 38,86 процента. Такую оценку дали в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Источник — lenta.ru
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