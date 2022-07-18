Врач призвал россиян чаще обниматься ради здоровья психики

18.07.2022 | 13:59

Объятия способствуют выработке гормонов радости и снижают тревогу, считает сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев. В беседе с Ura.ru он призвал россиян чаще обниматься ради здоровья психики.

По словам Хорошева, во время объятий вырабатывается гормон окситоцин, который помогает выстраивать социальные контакты и усиливает чувство доверия, а также эндорфин, который улучшает настроение. Как отметил врач, за счет этих гормонов повышается степень доверия к тому, кто стал партнером для объятий, и психологическое состояние человека нормализуется. «Такие прикосновения уменьшают ощущение тревожности и вызывают отчетливое ощущение удовлетворения», — объяснил хирург.

Кроме того, такой близкий телесный контакт способствует выработке и других гормонов, которые отвечают за покой и уравновешенное состояние, — серотонина и дофамина. Как рассказал Хорошев, именно они положительно влияют на сосуды, снимают спазмы, а также улучшают доступ артериальной крови к органам и тканям. «Усиливается кислородное снабжение, питание всевозможными минералами и витаминами», — заключил эксперт.

До этого психолог Татьяна Туровская назвала россиянам способы выйти из длительного стресса своими силами. По ее словам, отличным инструментов для преодоления этой проблемы станет дыхательная гимнастика и правильный отдых.