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В стране и мире

Стали известны подробности о сбившем насмерть четырех человек россиянине

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В Башкирии водитель насмерть сбил четырех девушек, шедших вдоль дороги. В разговоре с «Лентой.ру» знакомые погибших и водителя рассказали подробности о жертвах и виновнике аварии.

В МВД по Республике Башкортостан заявили, что авария случилась в районе села Бакалы. По предварительной информации, за рулем Audi A5 находился 23-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие девушки умерли до приезда скорой помощи.

Жертвами смертельного ДТП стали четыре девушки, одна из них была несовершеннолетней, самой старшей оказалось 19 лет.

«Вечером в Telegram они сняли свой последний кружочек. Больше ничего не известно. Возвращались после отдыха в каком-то заведении», — рассказала знакомая погибших Марина (имена всех собеседников издания изменены — прим. «Ленты.ру»).

Родственник несовершеннолетней погибшей Дмитрий в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что девушки стояли вместе и не могли увернуться от машины.

«Они шли из кафе, где, возможно, немного выпили. Когда произошло ДТП, они шли на реку встречать восход. Они стояли кучкой и не смогли избежать встречи с пьяным гонщиком. Кстати о водителе, тот, в свою очередь, устроил гонки со своим другом», — утверждает мужчина.

Знакомый водителя не согласился со словами знакомых жертв и с официальной версией МВД республики: по его словам, мужчина редко пил и не садился за руль пьяным.

«Я никогда не видел его пьяным за рулем, выпив, он не садился проехать и 100 метров, — заявил «Ленте.ру» друг водителя Марк. — Мы выезжали на природу, выпивали, но даже когда кто-то просил подвезти, он никогда не соглашался. А сегодня мне сообщают, что он был пьян и угонял от полиции. Возможно, он и превысил скорость, он любил гонять. Кажется, были штрафы за превышение скорости».

Родственники и знакомые погибших опасаются, что водитель может уйти от ответственности. Они связывают это с обеспеченностью его родителей.

«Водитель — студент, из богатой семьи. Его отец работает в нефтегазовой сфере», — уточнил собеседник «Ленты.ру», пожелавший не раскрывать свое имя.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что водитель Audi, сбивший насмерть четырех девушек на обочине в Бакалах, не должен уйти от наказания. Его особенно возмутило, что сбивший девушек россиянин оказался за рулем пьяным. Хабиров поручил региональному министру транспорта Александра Булышеву на примере этого случая подготовить пакет предложений к совещанию о мерах по снижению смертности на дорогах.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Папик, расчехляй свой кошелек, отмазывай придурка-сынка. Время пошло...

Гость||

А полупьяненькие "девушки" откуда шли?

И это в мусульманской местности? Позор их семьям!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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