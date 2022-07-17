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В стране и мире

Ряд россиян призвали носить маски для защиты от COVID-19

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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, кому следует носить маски для защиты от коронавируса. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Жемчугов призвал ряд россиян носить маску, чтобы избежать заражения COVID-19. Среди них он указал пациентов с аутоиммунными заболеваниями, принимающих иммуносупрессивную терапию, и людей проходящих химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием.

«Маски следует носить по желанию тем людям, которые могут заболеть тяжело с большой вероятностью. Это пациенты, например, за восемьдесят, за девяносто [лет]», - подчеркнул он.

Врач добавил, что для россиян из группы риска «даже слабенький вирус может стать тяжелым». Им следует носить маски в местах, где можно заразиться коронавирусом. При этом, по мнению Жемчугова, возвращать масочный режим в России «не имеет никакого смысла».

Ранее генсек Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал вернуть масочный режим из-за омикрон-штамма. Он выразил беспокойство ростом числа случаев заражения COVID-19.

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Источник — lenta.ru
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