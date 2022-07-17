Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 июл 2022|13:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Россиянам напомнили о потенциальной опасности мороженого и кондиционеров

Печать
Telegram

Мороженое и кондиционеры могут стать причинами ОРВИ и других летних простуд, напомнил врач-отоларинголог высшей категории, профессор Валерий Свистушкин. В беседе с «Аргументами и фактами» он рассказал россиянам, чем объясняется их потенциальная опасность.

По словам медика, зимой люди чаще всего болеют из-за непогоды, а летом - из-за переохлаждения. В жару человек пьет больше холодных напитков, ест мороженое, подолгу сидит в водоемах. «Все это вызывает локальное и системное переохлаждение, а вместе с ним - "зимние" симптомы (кашель, насморк, боль в горле)», - объяснил Свистушкин.

Еще одной причиной переохлаждения медик назвал резкий перепад температур между помещением с включенным кондиционером и улицей. Особенно такие ситуации опасны для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями носоглотки и дыхательных путей. Этой категории россиян медик рекомендовал не находиться долго в помещении, где кондиционер установлен на низкие температуры.

Ранее врач-терапевт Ольга Александрова назвала безопасную для здоровья температуру в помещении с кондиционером. По ее словам, слишком сильное понижение температуры может негативно сказаться на самочувствии, потому не стоит выставлять кондиционер ниже 22-25 градусов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте