Правительство упростило регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

16.07.2022 | 12:39

Правительство упростило процедуру регистрации ввозимых из-за рубежа автомобилей, временно отменив обязательное требованию по установке на них системы спутникового оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Новый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. Его ввели из-за перебоев с поставками ряда комплектующих из-за западных санкций.

«За время отсрочки компании — производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки», — говорится в сообщении.

Ранее министр промышленности и торговли и вице-премьер Денис Мантуров предсказал снижение стоимости автомобилей в России из-за постепенного восстановления рынка. «Чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса», — объяснил он.