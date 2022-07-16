Европейцам назвали способ пережить сокращение поставок газа из России

16.07.2022 | 12:52

Консультант компании Vygon Consulting Иван Тимонин назвал единственный способ пережить сокращение поставок из России для жителей Европы. Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости.

«В условиях проведения политики по сокращению импорта российского газа на краткосрочном горизонте единственным решением для Европы может стать принятие экстренных мер, нацеленных на снижение потребления», — считает эксперт.

По прогнозам эксперта, поставки газа от альтернативных производителей, таких, как Катар и США, откроются для Европы не ранее 2025 – 2026 годов.

При этом «за контрактацию потенциальных новых объемов также придется конкурировать с азиатскими потребителями», добавил Тимонин.

Ранее Financial Times сообщал, что многие предприятия в Великобритании могут закрыться в случае, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся. Источники издания указали на то, что крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что экономику ждет коллапс.

До этого глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Европейскому союзу (ЕС) придется на время вернуться к использованию традиционных источников энергии, в том числе, угля.