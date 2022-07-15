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Рогозин покинул «Роскосмос»

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Дмитрий Рогозин покинул должность главы «Роскосмоса», сообщает РИА Новости.

Генеральным директором госкорпорации стал Юрий Борисов, ранее занимавший в правительстве России пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс.

Соответствующие указы подписаны президентом страны Владимиром Путиным.

Руководителем госкорпорации Рогозин был назначен в мае 2018 года по указу главы государства. До этого времени он занимал должность зампреда правительства России, отвечая за оборонно-промышленный комплекс. Во время его руководства госкорпорацией, в частности, была снижена финансовая задолженность Центра Хруничева, прекратилась разработка сверхтяжелой ракеты, США отказались от покупки мест на космических корабля «Союз», прекращены продажи американской стороне двигателей РД-180 и РД-181, к Международной космической станции (МКС) были запущены модули «Наука» и «Причал», заработала космическая обсерватория «Спектр-РГ» и возобновились летные испытания ракет семейства «Ангара».

До Рогозина «Роскосмос» возглавлял Игорь Комаров, в настоящее время занимающий должность полномочного представителя президента России в Приволжском Федеральном округе.

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Источник — lenta.ru
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