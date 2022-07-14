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В стране и мире

В России захотели экономить на этикетках

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Правительство России рассматривает возможность изменения национальных стандартов этикеток на продуктах. Речь идет о минимальной и максимальной площади, на которой необходимо размещать информацию на картонной упаковке. Об этом со ссылкой на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко пишет РБК.

Уменьшить размер этикеток в целях экономии хотят российские производители. Вопросом занимаются Росстандарт, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Роспотребнадзор и Росаккредитация, свою позицию они должны подготовить до 22 июля.

Как уточнил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, ведомства проверяют, вся ли информация, которую сейчас требуется наносить, актуальна для покупателей. Представитель Абрамченко добавила, что, помимо экономии на материалах, изменения помогут снизить административные барьеры для бизнеса.

Проблема с упаковкой у отечественных производителей возникла на фоне западных санкций и ухода иностранных компаний с рынка. Например, в июне власти Швеции запретили экспорт в Россию продукции Tetra Pak. Отдельные сложности возникают с красками и специальными лаками, что привело к упрощению дизайна товаров.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков назвал разумной мерой уменьшение размера этикеток в текущих условия, однако заметил, что без разрешения властей производители пойти на этот шаг не могут. Технический регламент стран ЕАЭС запрещает им выпускать товар в оборот без определенной информации, при этом для некоторых сведений установлены отдельные требования. Так, дату выпуска следует писать шрифтом определенного размера.

Ранее председатель комиссии по производству пива и натуральных напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин отмечал, что запрет Евросоюза на экспорт основы для чернил и этикеток увеличил их стоимость на отечественном рынке на 40-50 процентов. Поставки большей частью обеспечивали Финляндия и Дания. Для малых пивоваров стоимость этикетки выросла с 7 до 9,4 рубля.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Состав продукта можно не указывать, всё равно одно вранье

Гость||

Здорово, только экономить хотят на составе, условиях хранения и сроках годности. Это же совсем не нужно покупателям знать, да и создаёт административные барьеры бизнесу. И без этого не продукты, а сплошная химия. Экономить на ярких этикетках никто не захочет, это же обнулит маркетинг.

Гость||

Да, можно будет и говно лить, какая разница для рабов

Имя: Гость
Комментарий:

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