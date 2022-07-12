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Путин увеличил число вице-премьеров в России

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в правительстве страны увеличивается число вице-премьеров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 12 июля.

Так, согласно указу, теперь у председателя российского правительства будет 11 заместителей вместо 10. В частности, документ вводит должность вице-премьера, который одновременно является и главой Минпромторга.

Уточняется, что указ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее 12 июля стало известно, что Кремль начал менять в документах должность руководителя Татарстана Рустама Минниханова. В указе и распоряжении главы государства политик фигурирует как глава республики, а не ее президент.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

На войну солдат наберай им платить меньше

Гость||

Ни при одном руководителе страны такого большого числа чиновников не было как при нынешнем! Идеальная питательная среда для коррупции!

Гость||

Ещё одна хорошая новость!

Имя: Гость
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