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Подготовлен законопроект об индексации пенсий четыре раза в год

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Прошедшие индексации пенсий пожилым россиянам не смогли полностью перекрыть резкий рост цен на потребительские товары.

По оценке Росстата, за первые четыре месяца 2022 года стоимость продуктов увеличилась на 17 процентов.

По мнению депутатов Государственной думы РФ, реальная стоимость товаров первой необходимости выросла значительно больше.

«Стоимость хлеба, масла, мяса, молока, круп растет так быстро, что люди уже даже не успевают свыкнуться с новыми ценами», - считает депутат Сергей Миронов.

Парламентарий указал, что от повышения стоимости товаров первой необходимости больше всего страдают люди с низкими доходами, а особенно - пенсионеры.

«Никаких дополнительных выплат и социальных пособий, в отличие даже от граждан с низкими зарплатами, от государства они не получают. Уже несколько десятилетий пенсионеры входят в число самых малообеспеченных жителей страны. Хорошо известно, что прожить на сегодняшнюю пенсию невозможно, и если пенсионерам не помогают родственники, то совсем беда», - написал в своем Telegram-канале Миронов.

Он отметил, что нынешние индексации не учитывают инфляцию следующего года. Так как они проводятся постфактум.

«За год цены вырастают настолько, что никакое повышение пенсий это не компенсирует. Достаточно вспомнить, как сильно увеличилась стоимость товаров первой необходимости за последние два с половиной года. За время пандемии и теперь на фоне санкций», - считает Миронов.

Депутат Госдумы предложил проводить индексацию пенсий четыре раза в год. Законопроект об этом уже направлен на заключение в Правительство России.

«Повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к страховой пенсии необходимо ежеквартально на индекс роста потребительских цен за предыдущие три месяца», - указал Сергей Миронов.

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Гость||

БЕРЕГИТЕ пенсионеров!!! Они отстроили то, что сейчас РАЗВОРОВАНО и сгинуто!

Гость||

Законопроект подготовлен, но не ПРИНЯТ и никогда его не примут, потому что он не нужен власти - ей нужно сокращать пенсионеров и чем быстрее, тем лучше

Гость||

Интересно, а какие соц. Выплаты и доп. Доходы у граждан с маленькой зарплатой? Вот у пенсионеров, если пенсия не дотягивает до минимума им государство доплачивает, а рабочим кто что доплачивает? Все хотят только понизить

Гость||

10.58 отработал?- в отвал

Баласт

Гость||

Россия в ближайшие три десятилетия будет вымирать со средней скоростью почти тысяча человек в день, прогнозирует департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

Со 145 миллионов человек сейчас население РФ сократится до 133 млн к 2050 году - уровня РСФСР начала 1970х (130 млн), или Российской империи 1897 года (129 млн).

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