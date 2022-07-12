Подготовлен законопроект об индексации пенсий четыре раза в год

12.07.2022 | 10:06

Прошедшие индексации пенсий пожилым россиянам не смогли полностью перекрыть резкий рост цен на потребительские товары.

По оценке Росстата, за первые четыре месяца 2022 года стоимость продуктов увеличилась на 17 процентов.

По мнению депутатов Государственной думы РФ, реальная стоимость товаров первой необходимости выросла значительно больше.

«Стоимость хлеба, масла, мяса, молока, круп растет так быстро, что люди уже даже не успевают свыкнуться с новыми ценами», - считает депутат Сергей Миронов.

Парламентарий указал, что от повышения стоимости товаров первой необходимости больше всего страдают люди с низкими доходами, а особенно - пенсионеры.

«Никаких дополнительных выплат и социальных пособий, в отличие даже от граждан с низкими зарплатами, от государства они не получают. Уже несколько десятилетий пенсионеры входят в число самых малообеспеченных жителей страны. Хорошо известно, что прожить на сегодняшнюю пенсию невозможно, и если пенсионерам не помогают родственники, то совсем беда», - написал в своем Telegram-канале Миронов.

Он отметил, что нынешние индексации не учитывают инфляцию следующего года. Так как они проводятся постфактум.

«За год цены вырастают настолько, что никакое повышение пенсий это не компенсирует. Достаточно вспомнить, как сильно увеличилась стоимость товаров первой необходимости за последние два с половиной года. За время пандемии и теперь на фоне санкций», - считает Миронов.

Депутат Госдумы предложил проводить индексацию пенсий четыре раза в год. Законопроект об этом уже направлен на заключение в Правительство России.

«Повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к страховой пенсии необходимо ежеквартально на индекс роста потребительских цен за предыдущие три месяца», - указал Сергей Миронов.