Первый случай оспы обезьян подтвержден в России

12.07.2022 | 09:59

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в России. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре. По сообщению ведомства, заражение было выявлено у россиянина, вернувшегося в страну после поездки в Европу - по возвращении он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.

В Роспотребнадзоре отметили, что круг контактов заболевшего был ограничен, специалисты внимательно следят за состоянием всех, кто контактировал с инфицированным. Его болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.

«За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», - сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.