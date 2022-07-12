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Первый случай оспы обезьян подтвержден в России

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Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в России. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре. По сообщению ведомства, заражение было выявлено у россиянина, вернувшегося в страну после поездки в Европу - по возвращении он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.

В Роспотребнадзоре отметили, что круг контактов заболевшего был ограничен, специалисты внимательно следят за состоянием всех, кто контактировал с инфицированным. Его болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.

«За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», - сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Только не начинайте кошмарить людей и заставлять вновь поголовно прививаться от очередной лже-заразы. Надоело уже вашу болтовню слушать.

Гость||

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ...

Гость||

А,что нам скажут товарищи Голикова, Попова и Гинцбург?

Гость||

будетГость писал(a):

что нам скажут товарищи Голикова, Попова и Гинцбург?
Видимо скоро новый режим повышенной готовности и вакцинация...

Имя: Гость
Комментарий:

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