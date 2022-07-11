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В стране и мире

В России допустили появление QR-кодов для всех прививок

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Заместитель глава Минздрава России Павел Пугачев допустил появление QR-кодов для всех прививок. Он отметил, что граждане зачастую не знают, от каких болезней они вакцинированы, и тратят деньги на исследование, а внесение информации в цифровой медицинский профиль человека позволит этого избежать, передают «Известия».

Замминистра указал, что полностью отказываться от QR-кодов после спада заболеваемости коронавирусом не имеет смысла, поскольку этот сервис укоренился во многих сферах жизни россиян.

Пугачев указал, что в электронный формат с кодом следует перевести как можно больше документов, чтобы они всегда были под рукой на «Госуслугах» и использовались по мере необходимости.

«Взять ту же вакцинацию: кто из нас помнит, какие прививки нам делали на протяжении жизни? Получается, что только мама знает, какие прививки есть у ребенка. Возможно, в школе и детском саду тоже хранится эта информация. Многие, чтобы "вспомнить", сдают дорогостоящие анализы, которые показывают наличие антител к той или иной инфекции», - сказал замглавы Минздрава.

Он добавил, что собранная информация о вакцинации более 80 миллионов россиян может стать первым шагом по созданию цифрового профиля пациента. Кроме того, с помощью подобной системы появится возможность оценить коллективный иммунитет к тому или иному заболеванию и спрогнозировать риски распространения инфекций.

Ранее в июле глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которое снимает введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В ведомстве сообщили, что решение обусловлено продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Никак они народ не отцифруют? Бестолковый народ попался?

Гость||

Ночи не спят думают как заботу большую о народе проявить!

Гость||

Дурдом продолжается. Какой то дебелизм! Заняться нечем.Цифровать народ будут.

Гость||

Китаезация России невозможна

Нет ни своего ПО, ни своего железа,ни своего фармоборудования, ни своих чипов, ни своих серверов

«Хотеть онэ могут и хотеть, та только кто им дасть «

Гость||

Откровенно радуют когда такие новости звучат их уст такого уровня чиновников.

Значит точно просрут и разворуют под это дело бабки

На этом всё и закончится

Аминь

Гость||

Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы

Имя: Гость
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