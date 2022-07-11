Сетевое издание|18+|Понедельник|11 июл 2022|17:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В Госдуме заметили проблемы с отечественным софтом

Печать
Telegram

В области импортозамещения больше всего вопросов вызывает деятельность Минцифры, в связи с чем глава ведомства Максут Шадаев будет вызван на осеннюю сессию Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает Telegram-канал Госдумы.

По словам Володина, с Шадаевым хотели бы обсудить законодательное обеспечение развития сферы информационно-коммуникационных технологий. До этого спикер Госдумы во время подведения итогов весенней сессии указывал, что уже осенью министров будут оценивать по новому критерию - успехам в импортозамещении.

Такие претензии прозвучали на фоне множества проблем, возникших при попытке перехода на отечественный софт. В частности, глава Росгеологии Сергей Горьков в конце июня полностью исключил скорую замену иностранных технологии на российские в связи с тем, что уровень зависимости составляет 95 процентов, а из-за отсутствия собственных разработок переход займет не менее пяти лет.

Между тем указ президента Владимира Путина гласит, что с 1 января 2025 года, то есть через 2,5 года, госорганы и госзаказчики не имеют права использовать иностранный софт на объектах критической инфраструктуры.

Ранее Минцифры разослало государственным учреждением письмо с требованием рассказать, какое иностранное программное обеспечение они используют, и внести соответствующие данные в государственную систему АИС учета. Таким образом в ведомстве пытаются понять причину, по которой предпочтение отдается зарубежным разработкам, и найти способ ускорить переход.

Однако эксперты отмечают, что решить проблему приказным путем или с помощью выделения средств не получится. Для подготовки российского аналога значительного количества зарубежных программ требуются специалисты и годы разработок, а если речь идет о критически важных системах, то необходимо и длительное тестирование.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте