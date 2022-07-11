В Госдуме заметили проблемы с отечественным софтом

11.07.2022 | 15:54

В области импортозамещения больше всего вопросов вызывает деятельность Минцифры, в связи с чем глава ведомства Максут Шадаев будет вызван на осеннюю сессию Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает Telegram-канал Госдумы.

По словам Володина, с Шадаевым хотели бы обсудить законодательное обеспечение развития сферы информационно-коммуникационных технологий. До этого спикер Госдумы во время подведения итогов весенней сессии указывал, что уже осенью министров будут оценивать по новому критерию - успехам в импортозамещении.

Такие претензии прозвучали на фоне множества проблем, возникших при попытке перехода на отечественный софт. В частности, глава Росгеологии Сергей Горьков в конце июня полностью исключил скорую замену иностранных технологии на российские в связи с тем, что уровень зависимости составляет 95 процентов, а из-за отсутствия собственных разработок переход займет не менее пяти лет.

Между тем указ президента Владимира Путина гласит, что с 1 января 2025 года, то есть через 2,5 года, госорганы и госзаказчики не имеют права использовать иностранный софт на объектах критической инфраструктуры.

Ранее Минцифры разослало государственным учреждением письмо с требованием рассказать, какое иностранное программное обеспечение они используют, и внести соответствующие данные в государственную систему АИС учета. Таким образом в ведомстве пытаются понять причину, по которой предпочтение отдается зарубежным разработкам, и найти способ ускорить переход.

Однако эксперты отмечают, что решить проблему приказным путем или с помощью выделения средств не получится. Для подготовки российского аналога значительного количества зарубежных программ требуются специалисты и годы разработок, а если речь идет о критически важных системах, то необходимо и длительное тестирование.