Россиян предупредили о росте мошенничества с жильем

11.07.2022 | 14:21

Ограничение доступа к Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН) может усложнить заключение сделок и привести к кратному росту случаев мошенничества с жильем. Об этом россиян предупредил заместитель директора юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков, его слова передают «Известия».

С 6 июля 2022 года получить данные из ЕГРН можно только с разрешения собственника объекта. По словам Чужакова, закрытие реестра противоречит его изначальной задаче, который должен обеспечивать прозрачность и доступность информации о недвижимости.

«Мошенники смогут выставлять на агрегаторах объявления о продаже объектов, не принадлежащих им, или реализовывать объекты по старым выпискам из ЕГРН, уже не принадлежащие им. Покупатель при этом самостоятельно ничего не сможет проверить», - спрогнозировал Чужаков. Юрист добавил, что сложности возникнут у всех участников рынка, в том числе у банков и судебных приставов. Нововведение увеличит сроки проверки объектов, а также потребует дополнительных затрат от продавцов и покупателей.

В июне Госдума приняла закон, призванный защитить квартиры россиян от мошенников. Теперь собственник может запретить регистрацию нотариальных сделок с жильем без его личного участия.