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В стране и мире

В России снова поднялся коэффициент распространения COVID-19

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Коэффициент распространения коронавируса в России достиг отметки 1,13. Это максимумом с 13 февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель ниже единицы зафиксирован только в двух из десяти регионов с наибольшим числом зараженных. Так, в Красноярском крае он составил 0,81, а в Свердловской области — 0,99.

При этом Санкт-Петербурге индикатор достиг 1,06, в Пермском крае - 1,09, в Подмосковье поднялся до 1,14, в Самарской области - до 1,15, в Воронежской области - до 1,16, а в Ростовской области составил 1,28. Также отмечается, что в Москве коэффициент вырос до 1,62, а в Нижегородской области - до 1,69.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число заражений коронавирусной инфекцией в мире резко возросло. По его словам, за последние две недели заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30 процентов. Он подчеркнул, что это связано с распространением существующих подвидов омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

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Источник — lenta.ru
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