«Запрет всех операций»: в ЦБ заработал сервис по сомнительным операциям

01.07.2022 | 17:06

C 1 июля 2022 года в России полностью запущен новый сервис Банка России, который позволит кредитным учреждениям получать информацию, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Данные с платформы «Знай своего клиента» позволят банкам определять режим работы с каждым клиентом, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Ресурс располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Банк России на основе собственных аналитических данных распределил их на три группы — низкого, среднего и высокого уровней риска («зеленую», «желтую» и «красную»). На данный момент к «зеленой» группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99 процентов компаний, к «желтой» — 0,7 процента, к «красной» — 0,3 процента», - отметили в ведомстве.

«Зеленая» группа не имеет каких-либо ограничений, все операции клиента должны проводиться беспрепятственно. Если организация или ИП относятся к «красной группе», банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.

«Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в Межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений», - пояснили в ЦБ.

Информация платформы является для банков вспомогательной, окончательную оценку о добросовестности бизнеса своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства они должны присваивать самостоятельно.

«Использование платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сэкономить ресурсы кредитных организаций, которые смогут сосредоточиться на предупреждении подозрительных операций, - прокомментировал работу сервиса директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.