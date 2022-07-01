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В России арестовали кота

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В Красноярске суд арестовал кота по кличке Русский Бэтмен по просьбе его хозяйки. Об этом сообщает РИА Новости.

Кот породы курильский бобтейл потерялся во время переезда. Его нашла другая жительница Красноярска и отдала в приют для животных. Позднее россиянке все же удалось найти питомца с помощью зоозащитников. Она попыталась забрать Русского Бэтмена домой, однако хозяйка приюта отказалась его отдавать.

«Опасаясь за жизнь своего домашнего питомца, который в приюте, со слов владелицы, мог подхватить заболевания, хозяйка кота обратилась в суд с иском об истребовании имущества незаконного владения (то есть об изъятии своего кота у хозяйки приюта)», — говорилось в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале судебных приставов Красноярского края. Позже сообщение было удалено.

До рассмотрения иска хозяйка попросила суд наложить на кота обеспечительные меры и передать ей Русского Бэтмена на ответственное хранение. Просьба была выполнена.

Курильский бобтейл — аборигенная порода короткохвостой кошки, которая сформировалась в суровых условиях на Курильских островах. Иногда курильского бобтейла называют домашней рысью.

Ранее сообщалось, что жительница Канады встретила двойника своего кота и случайно похитила его.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Может кот был украинец?

Гость||

Русский Бетмен - Чубайс!

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