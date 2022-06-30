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Россиян предупредили об одном изменении в выдаче паспорта

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С 1 июля 2022 года срок выдачи российского паспорта будет сокращен до пяти дней вне зависимости от места жительства и причин его замены. Об этом изменении процедуры предупреждали в пресс-центре МВД России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Новые правила будут распространяться также при введении паспорта с электронным носителем.

В настоящее время оформление паспорта гражданина России занимает десять дней в случае, если документы подавались по месту жительства, и 30 дней - во всех остальных случаях.

О паспортной реформе, которая была проведена в рамках программы цифровой трансформации МВД, стало известно летом 2021 года.

Помимо сокращения срока оформления паспорта в июле 2022 года в силу вступят законы, благодаря которым упростится регистрация по месту жительства, а для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС.

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Источник — lenta.ru
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