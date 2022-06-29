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Госдума приняла закон об иноагентах

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Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, действующее законодательство об иностранных агентах содержит разрозненные положения, в свою очередь, новый закон призван их систематизировать.

Согласно закону, иноагентом является лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в стране политической деятельностью. Иностранными агентами могут признать: физическое лицо независимо от гражданства, общественное объединение, которое действует без образование юрлица, а также российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы.

28 июня Госдума приняла во втором чтении поправку к законопроекту об иностранных агентах, предусматривающую создание реестра физических лиц, связанных с иноагентами.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Кобзон тебе подойдёт?

Гость||

Министр юстиции РФ Чуйченко: мы на сегодняшний день даже понять не можем, что такое "иностранный агент", этим только предстоит заняться.

Как это не можете? Уже объявили иноагентами тысячи людей и организаций, а они оказывается, не понимают, что такое иноагент.

Гениально же.

Гость||

Также Госдума сегодня приняла закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", это тот самый, согласно которому иноагентом можно признать любого, для этого совсем не надо даже получать деньги из иностранных источников.

Все это вступит в силу с 1 декабря.

Гость||

Ну вот теперь-то заживем!

Гость||

Ребята в Госдуме запарились и придумали новый свод правил для «Иноагентского клуба»

Правило первое: иноагентом может быть каждый.

Правило второе: чтобы стать иноагентом достаточно лишь:

1 Быть под иностранным влиянием (забудьте про импортные шмотки)

2 Собирать сведения об армии (никто не должен знать о деятельности войск)

3 Распространять сообщения для неограниченного круга лиц (нельзя делать репосты)

Правило третье: иноагент не может учить детей или производить для них контент.

Правило четвертое: для всех иноагентов будет единый реестр.

Правило пятое: иноагентам ограничат возможность инвестировать в компании, стратегически важные для безопасности государства.

Гость||

Гость писал(a):

Уже объявили иноагентами тысячи людей и организаций, а они оказывается, не понимают, что такое иноагент.
Ну не расстреляли же как врагов народа и на том спасибо))

Гость||

Однако. Согласно закону, если иноагент в течение года не станет брать забугорные финансы, его могут исключить из числа иноагентов.

Имя: Гость
Комментарий:

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