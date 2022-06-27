Назван срок открытия всех бывших «Макдоналдсов» в России

27.06.2022 | 16:45

Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» Олег Пароев заявил, что компания намерена открыть все бывшие заведения «Макдоналдс» в России к сентябрю. О названном сроке открытия сообщает агентство «Москва».

Он признал, что сейчас у сети есть сложности с упаковкой и ингредиентами, но они «успешно решаются». «Мне бы хотелось, чтобы все наши рестораны открылись как можно скорее. И, скорее всего, в сентябре двери всех наших ресторанов откроются», - сказал Пароев.

Гендиректор «Вкусно - и точка» отметил, что на данный момент открыто 142 ресторана из 850.

В мае, спустя два месяца после закрытия ресторанов, сеть «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже всех торговых точек. Там подчеркнули, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям компании.

Позднее было объявлено, что сеть ресторанов выкупил бизнесмен Александр Говор, а 12 июня стало известно, что преемник «Макдоналдса» будет именоваться «Вкусно - и точка».