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В стране и мире

Назван срок открытия всех бывших «Макдоналдсов» в России

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Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» Олег Пароев заявил, что компания намерена открыть все бывшие заведения «Макдоналдс» в России к сентябрю. О названном сроке открытия сообщает агентство «Москва».

Он признал, что сейчас у сети есть сложности с упаковкой и ингредиентами, но они «успешно решаются». «Мне бы хотелось, чтобы все наши рестораны открылись как можно скорее. И, скорее всего, в сентябре двери всех наших ресторанов откроются», - сказал Пароев.

Гендиректор «Вкусно - и точка» отметил, что на данный момент открыто 142 ресторана из 850.

В мае, спустя два месяца после закрытия ресторанов, сеть «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже всех торговых точек. Там подчеркнули, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям компании.

Позднее было объявлено, что сеть ресторанов выкупил бизнесмен Александр Говор, а 12 июня стало известно, что преемник «Макдоналдса» будет именоваться «Вкусно - и точка».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Попробуй сказать, что было невкусно.

Гость||

В Москве уже открыли, там опять очередь наркоманов.

Гость||

Даже если кто-то негативно относится к фаст-фуду, все равно сохранение такой большой сети быстрого питания с огромным количеством рабочих мест - это хорошо. Ну а какую "вредную" пищу есть или не есть, каждый решает для себя сам)

Гость||

Гость писал(a):

Ну а какую "вредную" пищу есть или не есть, каждый решает для себя сам)
интересно сколько сторонников "здоровой" пищи и ненавистников гамбургеров регулярно пьют алкоголь? думаю процентов 90

Имя: Гость
Комментарий:

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