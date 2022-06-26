В России вдвое снизились доходы таксистов

Средние доходы таксистов в российских регионах снизились в 2022 году более чем вдвое - с 60 до 25 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.
По его словам, причина падения доходов связана со снижением благосостояния населения и стремлением людей экономить, в том числе на транспорте. Из-за этого рынок такси в России может сократиться по итогам года на 20 процентов.
При этом клиенты сервисов такси ищут альтернативные способы передвижения, среди которых каршеринг и электросамокаты, продажи которых в крупных городах выросли в несколько раз.
Опрошенные изданием участники рынка ожидают появления к концу года новых игроков, способных составить конкуренцию сервису «Яндекс Такси».
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penzainform.ru писал(a):Только не в Пензе. Здесь этот бизнес процветает благодаря "отличной" работе общ. транспорта