В стране и мире

В Канаде разрешат конфискацию имущества находящихся под санкциями россиян

Печать
Telegram

Сенат Канады поддержал законопроект премьер-министра Джастина Трюдо, позволяющий правительству конфисковывать замороженные активы россиян, находящихся под санкциями, и распоряжаться ими. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новому закону, канадскому правительству будет разрешено арестовывать активы российских лиц и организаций, которые попали под санкции на фоне украинского кризиса — в том числе использовать эти средства для поддержки Украины. Также вводится двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранцам.

В дополнение к изменениям в жилищной сфере вносятся поправки в налоговое и уголовное законодательства, а также некоторые новые правила в иммиграционной политике.

Ранее в июне посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что отношения стран стали «политически виртуальными», лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов. По его мнению, введение Канадой санкций разрушили и полностью заморозили двусторонние отношения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Украине отдать!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте