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В стране и мире

Под Ульяновском неизвестный устроил стрельбу в детском саду

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В Ульяновской области неизвестный убил в детском саду двух детей и нянечку, а после совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По сведениям издания, мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, а после устроил стрельбу. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается.

Ранее 17 апреля стало известно, что пенсионер забаррикадировался в квартире в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице и открыл стрельбу из ружья по приехавшему на вызов спасателю, который помогал полицейским вскрывать дверь в квартиру. Потерпевший скончался до прибытия скорой.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Мда, печально, детишки, нянечка, наверняка ревнивый муж и отец сорвавшийся с катушек.

Гость||

крышняк течет сегодня у многих

Имя: Гость
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