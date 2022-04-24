Россия засекретит информацию о грузах

24.04.2022 | 13:07

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) решило прекратить публикацию статистики грузооборота морских портов России, пишет «Интерфакс».

Информацию о грузообороте портов Росморречфлот обычно публиковал в середине второй недели месяца, следующего за отчетным. В апреле статистика не вышла. В ведомстве засекречивание данных объяснили попыткой «сократить дополнительные потенциальные риски, которые в актуальных условиях несет для отраслевого сообщества обнародование подобной информации».

В последнее время российские власти резко сузили круг официально публикуемых статистических данных. Так, Федеральная таможенная служба (ФТС) временно прекратила публикацию статистики по импорту и экспорту. Решение объяснили желанием избежать «некорректных оценок и спекуляций». Последняя статистика по экспорту и импорту с основными торговыми партнерами России была опубликована в январе.

До этого «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ ТЭК, филиал Минэнерго) прекратило публиковать статистику по добыче и экспорту нефти. Этими данными могут воспользоваться для оказания давления на компании и рынок в целом, объяснил представитель Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго. В начале апреля добыча нефти в России упала до двухлетнего минимума.