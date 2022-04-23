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В стране и мире

Названы советы из соцсетей, за которые грозит уголовная ответственность

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Социальные сети и мессенджеры несут опасность для россиян, считает директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По его мнению, доверчивые граждане РФ могут стать жертвой манипуляций.

«Соцсети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов. Не путайте инвестиционную рекомендацию профессионала с анонимным настойчивым призывом отдать деньги в слишком заманчивую схему», - рассказал РИА Новости Лях.

Глава ведомства отметил, что соцсети стали основным местом распространения как авторитетной аналитики, так и инвестиционных псевдорекомендаций.

«Мы предупреждаем непрофессиональных участников торгов о том, что участие в подобных схемах связано как с рисками потери денег, так и с нарушениями законодательства в сфере инсайда и манипулирования», - отметил Лях.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ обратил внимание, что в лучшем случае у человека появятся препятствия для дальнейшей работы на рынке.

«За такие нарушения также предусмотрена административная и при определенном размере ущерба уголовная ответственность», - заявил глава департамента ЦБ.

Ранее Банк России опубликовал информацию, что были установлены факты манипулирования рынком через группы в мессенджере Telegram на организованных торгах обыкновенными акциями ГИТа, «Пермэнергосбыта» и «Россети Юг» в период со 2 марта по 5 марта 2021 года.

«В марте 2021 года Банк России зафиксировал в нескольких группах («Успешный Трейдер», Rocket Ru, Russia Wall Street Bets) мессенджера Telegram информационные кампании, направленные на привлечение частных инвесторов к совершению сделок. Целью такой активности было изменение рыночной цены акций путем применения стратегии pump and dump. Для координации недобросовестной рыночной активности публиковались инструкции, в которых указывались финансовый инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно его продавать», - сообщили в пресс-службе регулятора.

«Надо отметить, что в выигрыше не оказались и сами участники, и координаторы памп-стратегии. Купирование проблемы в момент ее первого проявления позволило избежать введения дополнительных норм, усложняющих работу профессионального сообщества», - отметил Лях.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ria.ru
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