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В стране и мире

В России оценили возможное отключение от GPS

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Летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин назвал отказ от системы глобального позиционирования GPS критичным для полетов. У пилотов нет навыков полетов без навигации. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Достаточно критично, конечно. Просто люди другому уже давно не обучались. Понимаете, сейчас в Росавиацию берут по иным критериям. Первый критерий — знание английского языка, а второй — умение управлять компьютером. Потому что современный самолет состоит из более ста компьютеров. Если самолеты третьего поколения управлялись пилотами, то самолеты нынешние управляются компьютером. Пилот управляет компьютером. Все именно на этой системе GPS. Но ничего страшного, я думаю, в течение двух недель, может быть, месяца можно освоить, а для кого-то освежить в памяти, как раньше мы летали. Считаю, что это критично, пока не существует методики летного обучения. Она, к сожалению, утратилась. Потому что требования совсем иные, иная матрица» — сообщил он.

Базыкин отметил, что российским пилотам придется использовать систему навигации ГЛОНАСС и приборы, по которым совершали полеты раньше. По его словам, отказ от GPS может стать «шагом назад», если не использовать собственную систему.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Рекомендации связаны с участившимися случаями глушения сигналов GPS.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале, что госкорпорация направит предложения по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Пересядем на кукурузники: там ни компьютеров, ни GPS - красота! И пусть буржуины проклятые удавятся от зависти.

Гость||

А в России хоть что то своё есть ? Кроме амбиций?

Гость||

Хорошо излагает, собака, учитесь. (Остап Бендер)

Гость||

Пр секстантам летать будем. Курс, глиссаду по логарифмической линейке считать

Гость||

Боюсь даже спросить.А Глонасу чтож конец?

Гость||

На аэробусах и боингах аппаратура поддерживает только gps

Гость||

Гость писал(a):

Боюсь даже спросить.А Глонасу чтож конец?
Не бойтесь, спрашивайте. Про поисковую систему "Спутник", которой хотели Гугл заткнуть, заодно поинтересуйтесь.

Гость||

Я пользуюсь поисковой системой Чебурашка. Выдаёт всё, что нужно, например, mp3 с сайтов, которые этот ваш гугель прячет

Имя: Гость
Комментарий:

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