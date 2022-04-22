Сомнолог указала на смертельно опасный симптом во время сна

22.04.2022 | 14:13

Сомнолог Андреа Стрэнд указала на смертельно опасный симптом, который нельзя игнорировать. В беседе с журналистами The Sun она сообщила, что потливость по ночам может указывать на медицинские отклонения и серьезное заболевание.

Эксперт по сну обратила внимание на то, что идеальная температура ночью должна быть не менее 15 и не более 20 градусов по Цельсию. Если температура выше, то необходимо отказаться от теплого одеяла или использовать специальный наматрасник, чтобы снизить температуру тела и предотвратить повышенное потоотделение, предлагает она.

Также сомнолог рекомендует отказаться от плотного ужина и кофе за 2-3 часа до сна, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Если этого не сделать, во время сна могут активизироваться потовые железы и усилиться потоотделение.

Если эти простые советы не помогают и ночью человек все равно просыпается в поту, Стрэнд рекомендует не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к врачу. Она напоминает, что этот симптом может указывать на различные заболевания, начиная от проблем с сердцем и заканчивая новой коронавирусной инфекцией или более серьезным недугом. По ее словам, cостояние может усугубиться, если вовремя не предпринять меры: даже среди ночи стоит переодеться в сухую одежду и сменить влажные простыни.

Ранее доктор Кэтрин Саймон из Калифорнийского университета раскрыла секрет крепкого и здорового сна, и он заключается не в прослушивании расслабляющей музыки.