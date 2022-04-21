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В стране и мире

Власти назвали временной мерой выпуск устаревших машин в России

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Из-за санкций российский автопром вынужден перейти на выпуск устаревших моделей, но эта мера - временная, сказал в интервью RT вице-премьер Юрий Борисов.

«Где-то перейдут с автоматических на ручные коробки передач, где-то будут жертвовать уже привычными сервисами. Но это вынужденная мера, которая серьезно не повлияет на потребительские характеристики автомобилей», - отметил он. Борисов заверил, что автопроизводители постепенно станут возвращаться к выпуску тех моделей, производство которых уже налажено.

Вице-премьер также назвал прекращение поставок основных автокомпонентов на сборочные производства серьезным вызовом для страны. Он добавил, что отрасль переживает серьезные структурные изменения. Продажи легковых автомобилей в России по итогам года могут сократиться на 50 процентов, допустил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что разрыв технологической связи с Renault и дефицит компонентов приведут к масштабным проблемам у российского «АвтоВАЗа», заставив максимально упростить выпускаемые модели.

Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к машинам из-за санкций. Для этого может быть принят технический регламент.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Хахахахаха что не смеетесь не смешно, не поняли да, это россия

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из-за санкций российский автопром вынужден перейти на выпуск устаревших моделей, но эта мера - временная, сказал в интервью RT вице-премьер Юрий Борисов.
вся наша жизнь штука временная. но подобная херня почему то в ней происходит постоянно

Гость||

Это начало великого конца.дорого нам обойдётся спэцопэрация.осенью всё на себе ощутим.

Гость||

Стопроцентов.Это была спецоперация "Похороны России"

Гость||

Шаху на конвейер! Отвечает всем требования безопасности. А если делать салон из натуральной кожи, то полностью утилизируема. Да и встреча со столбом, редко заканчивается его победой.

Имя: Гость
Комментарий:

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