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В стране и мире

Похороны в России подорожали на треть

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С конца февраля в России стремительно растет стоимость мемориальных услуг, например, похороны уже подорожали почти на треть - на 30 процентов. Об этом со ссылкой на представителя подмосковного производителя ритуальной продукции ПО «Фаворит» сообщает «Коммерсантъ».

В похоронном доме «Журавли» рассказали, что спрос на услуги по благоустройству могил и мемориальные услуги в целом по стране с начала апреля рухнул на 80 процентов, что нехарактерно для периода перед Пасхой. Ситуация сравнима с 2020 годом, когда из-за пандемии кладбища во многих регионах были полностью закрыты.

Падение произошло на фоне двукратного роста стоимости услуг. Он, в свою очередь, связан с подорожанием необходимого оборудования и транспорта. Например, гранит для изготовления надгробных плит вырос в цене на 30 процентов.

Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева рассказала, что на рынке наблюдается дефицит гранита. В связи с этим похоронные компании изначально договариваются с клиентом о цене, в которую заложена одна стоимость материала, а получают его существенно дороже и работают себе в убыток.

На этом фоне российские производители гранита ввели предзаказ за три месяца, а Китай, откуда поставляется большая часть сырья, принимает оплату в валюте, которая подорожала. Член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте Антон Авдеев предположил, что мемориальной отрасли не удастся восстановить поток клиентов, потому что близкие усопших, столкнувшиеся и с падением доходов, предпочтут приводить могилы в порядок своими силами. Он напомнил, что такой тренд начался еще во время пандемии.

Ранее сообщалось, что оборот рынка ритуальных услуг России в 2021 году вырос на 12,5 процента год к году, до 80,4 миллиарда рублей, хотя показатель смертности увеличился более значительно - плюс 15,1 процента, до 2,44 миллиона человек.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Только Путин обеспечит вам достойные похороны.

Гость||

Будем хоронить на задних дворах домов.

Гость||

Обнаглели. На святом наживаются.

Гость||

Надо сплотиться вокруг сильного лидера.

Гость||

Гость писал(a):

Надо сплотиться вокруг сильного лидера
а когда плоть разложется скоститься что ли придется

Гость||

крематорий вот решение этой проблемы, пшик и ты пшик, ни запаха, ни червей, не места

Гость||

путин на вашей смерти и то наживается, не говоря уж про жизнь еще,где все соки высасывает,пидр одним словом

Гость||

Все равно на свалке похоронят там уже новое кладбище отгрохали?Да это о пензе.А сынок белозерцева больше не похоронном бизнесе?

Гость||

Даже гранит из Китая. Наш закончился.

Гость||

а по моему гражданин совравши. Доски в три раза, металл в 3 раза, помин в 2-3 раза. А копатели?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

принимает оплату в валюте, которая подорожала.
penzainform.ru писал(a):
принимает оплату в валюте, которая подорожала.
penzainform.ru писал(a):
принимает оплату в валюте, которая подорожала.
penzainform.ru писал(a):
принимает оплату в валюте, которая подорожала.
Вроде, на прежний уровень вернулась.

Гость||

USD/RUB - Доллар США Российский рубль

74,0365

-2,3760

(-3,11%)

Гость||

Надеюсь черви пока еще бесплатны?

Имя: Гость
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