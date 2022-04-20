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В стране и мире

России предрекли возвращение в СССР

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Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников предрек России возвращение в СССР после введения госрегулирования цен. Об этом он рассказал в беседе с News.ru. Эксперт подчеркнул, что подобная практика рискует привести к перекосам на рынках.

«Главный способ борьбы с ценами: всемирное стимулирование предложения. Это означает, что должно быть больше компаний, которые производят, торгуют, всемирно поощряется конкуренция», - отметил Масленников. А госрегулирование цен - совершенно другая экономика и «возвращение в СССР со всеми вытекающими последствиями».

Ранее в интервью РБК основатель марки «Вкуснотеево» Аркадий Пономарев вспомнил, как боролись с ажиотажным спросом на дефицитные товары в советские времена, и допустил, что некоторые методы можно применять и в современных условиях. Предприниматель считает, что введение госрегулирования на цены может быть оправданным шагом, но только если это не приведет к тому, что продукты будут уходить с полок. По его мнению, точечное регулирование цен «навредит», как было в случае с сахаром, на который в марте 2022 года возник ажиотажный спрос.

Тем временем комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил ввести в России государственное регулирование цен на бензин и дизель. Вице-премьер России Александр Новак, курирующий в правительстве энергетический сектор, выступил против этой инициативы. По его словам, в этом случае «не будет ни бензина, ни дизельного топлива». Что касается цен, отметил чиновник, то они, может быть, и без этого начнут падать.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

самый нормальный строй-это анархо-капитализм.

Гость||

Вай-вай, гордится страной, понимать экономику, ни зависеть от запада? Дружить с республиками, смотреть нормальное телевидение, бесплатно лечиться? Нет, только не это!

Гость||

Вай-вай, шакалы, зачем так делаешь?

Имя: Гость
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