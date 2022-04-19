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Диетолог рассказала о правилах выбора кулича на Пасху

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Диетолог Марина Макиша назвала правила выбора кулича на Пасху и рассказала, на что необходимо обратить внимание при покупке. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам специалистки, в первую очередь необходимо прочитать состав и узнать срок хранения продукта. Она посоветовала выбирать кулич с меньшим сроком хранения, поскольку чем срок хранения дольше, тем выше вероятность добавления в него стабилизаторов.

Марина Макиша напомнила, что кулич - калорийный продукт, поэтому при покупке следует обратить внимание на содержание в нем жира и углеводов. «Кулич все-таки готовится из белой муки с добавлением сахара и масла. Однозначно это продукт из категории не очень полезных. Чем меньше будет в составе жира и углеводов, тем, соответственно, этот кулич будет лучше. Еще на какие-то моменты обращать внимания смысла нет, потому что, как правило, куличи готовятся по ГОСТ, то есть рецептуры классические», - объяснила она. По словам диетолога, худеющим следует ограничиться одним небольшим кусочком.

Специалистка отметила, что кулич можно приготовить и дома, без лишнего сахара. Она рекомендовала уменьшить содержание сахара за счет использования подсластителей. «Это немного снизит калорийность и гликемическую нагрузку продукта. Использовать другую муку, кроме белой, не советую, потому что она просто не поднимется нормально», - заключила Марина Макиша.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный маринад для шашлыка. По ее словам, мариновать мясо лучше самостоятельно, так как некоторые производители продают испорченный продукт.

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Источник — lenta.ru
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