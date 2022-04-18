Тысяча российских вагонов застряла в Европе из-за санкций

18.04.2022 | 13:13

У российских железнодорожных операторов возникли проблемы с проездом через европейские страны. В Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, а в Финляндии застряли цистерны с нефтяными грузами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Минтрансу. Кроме того, участились случаи вандализма в отношении составов, направляющихся в Калининградскую область.

«По требованию литовских властей проводятся продолжительные (от 7 до 14 дней и более) проверки номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку по литовской территории на предмет соблюдения антироссийских санкций, что вызывает существенную задержку транзита грузов и порожнего подвижного состава по Литве», - указано в письме.

По словам операторов, порча вагонов, проходящих через Литву, стала носить «системный характер» - вандалы рисуют на составах граффити. Когда вагоны покидают страну, факт повреждений не фиксируется. Кроме того, СОЖТ сообщил о ряде задержаний законно ввезенных вагонов российских компаний на территории Финляндии. В связи с этим операторы попросили правительство рассмотреть способы снижения рисков при перевозках через «недружественные» страны.

«Ъ» также выяснил, что операторы в марте стали отказывать российским компаниям в предоставлении цистерн для перевозки через Прибалтику в Калининградскую область - такое решение они объясняли рисками потери вагонов из-за санкций и сложностей при экспедировании грузов. В связи с отказами перевозчиков на автозаправках в регионе возник дефицит дизтоплива, однако сейчас ситуация на заправках стабилизировалась.

Страны Евросоюза 8 апреля прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии - мера была введена под предлогом пятого пакета экономических санкций. После этого восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не давать ЕС зеркальный ответ и не запрещать ввоз в Россию пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы.