Сетевое издание|18+|Понедельник|18 апр 2022|13:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Тысяча российских вагонов застряла в Европе из-за санкций

Печать
Telegram

У российских железнодорожных операторов возникли проблемы с проездом через европейские страны. В Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, а в Финляндии застряли цистерны с нефтяными грузами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Минтрансу. Кроме того, участились случаи вандализма в отношении составов, направляющихся в Калининградскую область.

«По требованию литовских властей проводятся продолжительные (от 7 до 14 дней и более) проверки номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку по литовской территории на предмет соблюдения антироссийских санкций, что вызывает существенную задержку транзита грузов и порожнего подвижного состава по Литве», - указано в письме.

По словам операторов, порча вагонов, проходящих через Литву, стала носить «системный характер» - вандалы рисуют на составах граффити. Когда вагоны покидают страну, факт повреждений не фиксируется. Кроме того, СОЖТ сообщил о ряде задержаний законно ввезенных вагонов российских компаний на территории Финляндии. В связи с этим операторы попросили правительство рассмотреть способы снижения рисков при перевозках через «недружественные» страны.

«Ъ» также выяснил, что операторы в марте стали отказывать российским компаниям в предоставлении цистерн для перевозки через Прибалтику в Калининградскую область - такое решение они объясняли рисками потери вагонов из-за санкций и сложностей при экспедировании грузов. В связи с отказами перевозчиков на автозаправках в регионе возник дефицит дизтоплива, однако сейчас ситуация на заправках стабилизировалась.

Страны Евросоюза 8 апреля прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии - мера была введена под предлогом пятого пакета экономических санкций. После этого восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не давать ЕС зеркальный ответ и не запрещать ввоз в Россию пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Господь с ними, скоро пасха, он им поможет

Гость||

Зато у них теперь пробка,так им и надо,этим гейропейцам.

Марци (гость)||

Гость писал(а):

> Зато у них теперь пробка,так им и надо,этим гейропейцам.

))) смешно

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте