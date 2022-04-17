Экономист объяснил россиянам новые правила покупки валюты

17.04.2022 | 12:36

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган объяснил россиянам новые правила покупки валюты. Его слова передает агентство «Прайм».

Как пояснил экономист, де-факто запрета на покупку валюты, которая находится на валютном счету, не было. При этом с 11 апреля граждане могут снимать со вкладов и депозитов не только доллары, но и евро. Однако речь идет о сумме, которая не превышает 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Если же речь идет о снятии наличных, но вклада или депозита не было, то ситуация отличается. Так, с 18 апреля россияне могут получить наличную валюту, если другие лица продали ее в банк после 9 апреля этого года, пояснил Коган.

По оценкам Центробанка, за март россияне забрали из банков валюту на сумму около 10 миллиардов долларов. Тенденция зафиксирована на фоне ограничений на операции с иностранной валютой, которые вводил регулятор.