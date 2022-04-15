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В стране и мире

Китайский автомобильный бренд остановил продажи в России

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Бывший лидер среди китайских автопроизводителей по поставкам в Россию, концерн Lifan, полностью остановил продажи в стране. С начала года бренд продал всего восемь автомобилей, по четыре в январе и феврале, сообщает портал «Китайские автомобили».

Lifan пришел на российский рынок еще в 2000-е годы. В 2014-2018 годах именно этот бренд продавал больше всего автомобилей производства КНР, так что к настоящему времени общий парк марки в России превышает 154 тысячи машин.

Однако с 2016 года продажи начали снижаться. В 2021-м реализовать удалось только 617 единиц. Такая динамика наблюдалась на фоне процедуры банкротства, которую пришлось пройти компании. По итогу бренд перешел под контроль Geely, так что в Китае теперь Lifan отвечает только за бюджетные электрокары.

Получить комментарий по поводу отсутствия новых автомобилей марки в России изданию не удалось. Телефон «горячей линии», указанный на сайте, недоступен, соцсети не ведутся, сотрудник, отвечавший на вопросы СМИ, больше не работает в компании.

При этом на самом сайте по-прежнему имеются данные о модельном ряде компании, в котором есть седаны Solano и Murman, хэтчбек Х50, кроссовер Х60, Х70 и MyWay. Однако последняя новость датирована маем прошлого года, а цены начинаются от 579 тысяч рублей, что соответствует прайс-листам четырехлетней давности.

Ранее стало известно, что Geely решила приостановить выпуск своих машин на заводе в Белоруссии, с которого идут поставки автомобилей в Россию. По сведениям источника, знакомого с ситуацией, на фоне западных санкций компания решила осторожнее подходить к присутствию на российском рынке.

До этого сообщалось, что одновременно с остановкой почти всего производства в массовом сегменте легковых автомобилей в России китайский Haval поднял цены на машины в полтора раза.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Коварные они всё же робята, так и норовят из подтишка гадость устроить. И нашим и вашим , нет в них внутреннего стержня, некрасиво всё это.

Гость||

Они не нашим и не вашим. Они только для себя. Им на рынок США надо выходить, зачем им какой-то скукожившийся рыночек России со стагнирующей экономикой.

Хромой Гончар||

Кончать надо с завозными тазами. Не наша это традиция.

Гость||

Сгнил лифанчик.

Гость||

16:43 Не, они и с нами вроде бы хотят якшаться, у нас огромные ресурсы, но и на США косят лиловым глазом, боятся из доверия у них выйти, хитрые но и пугливые очень. Это скоро им окажет плохую услугу, на двух, трёх стульях долго сидеть не получится, каким бы акробатом ты не был.

Хромой Гончар||

Закрывать Лифану, покормили - и хватит

Гость||

Надо заставить их за дорого покупать наше сырьё. Назначить цену, не нравится , пусть найдут дешевле, помыкаются, прикинут это дело к носу, нет у них альтернативы, нету. Арабы, норвежцы да и сам дедушка Байден не помошники им в этом деле, дешёвой нефти, леса и газа нету для них.

Гость||

Миллер нюни распустил с Сечиным, давно бы надо их огорчить до невозможности, вот прайс-лист вам восточные братья, будете брать?, нет, скатертью дорога....

Имя: Гость
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