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В стране и мире

Россиян предупредили о подорожании сантехники

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Генеральный директор Cersanit в России Юрий Ковтун предупредил россиян о подорожании некоторых видов сантехники на четверть. Так, керамическая плитка и ряд изделий могут прибавить в цене 25-30 процентов из-за нарушения поставок сырья и сокращения производства продукции, передает РИА Новости.

По словам главы компании, в настоящее время существуют сложности с закупкой материалов из Европы, необходимых для изготовления продукции, например, каолина (белой глины), пятностойкой глазури и светложгущейся глины.

Приобрести эти позиции в Азии обойдется гораздо дороже, указал эксперт. Из-за проблем с поставками некоторые производители будут вынуждены сократить производство в среднем на 30 процентов. В первую очередь это коснется дорогостоящей керамической плитки и премиальной сантехники, в том числе дизайнерских моделей.

«Помимо сокращения объемов производства, вырастут и цены на выпускаемую продукцию. По итогам первого квартала керамическая плитка и санфаянс уже подорожали на 35-40 процентов по отношению к среднегодовым показателям 2021 года. В ближайшие три месяца цены могут вырасти еще на 25-30 процентов», - заключил Ковтун.

В марте о нехватке комплектующих из-за проблем с логистикой на фоне санкций предупредили российских мебельщиков. Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов заявил, что российский мебельный рынок сильно зависим от импорта, так как отечественная промышленность к настоящему моменту не может производить материалы в достаточном количестве.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Каолина у нас под Челябой дохрена! Какого его с гейропы то везти?

Гость||

Сахар, гречку закупили, бумагу затарили, теперь вперёд за унитазами!

Имя: Гость
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