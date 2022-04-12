Сетевое издание|18+|Вторник|12 апр 2022|11:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России подыскали замену гречневой крупе

Печать
Telegram

Эксперты Роскачества рассказали россиянам, чем можно заменить гречневую крупу, и назвали альтернативные по полезным свойствам продукты. Об этом говорится в сообщении организации, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты подыскали несколько продуктов на замену гречневой крупе. Существуют некоторые виды круп, польза которых зачастую недооценивается: пшено (пшенная крупа), перловка, полба и ячневая крупа, отметили в Роскачестве.

«Пшено — одна из немногих круп, разрешенных при целиакии, непереносимости глютена или аллергии на этот белок. Блюда из нее улучшают работу иммунной системы, повышают сопротивляемость организма вирусам и болезням», - рассказала член Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии России Марина Бессонова.

Также полезными свойствами обладает и полба, которая способствует укреплению иммунитета, снижает риск развития онкологических заболеваний, нормализует деятельность нервной системы, а также повышает стрессоустойчивость. «Ячневая крупа благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет сосуды, повышая их эластичность», - добавила Бессонова. В свою очередь, перловая крупа содержит витамины группы В, оказывает благотворное воздействие на нервную систему, а также является мощным антиоксидантом.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить сахар. Диетолог Евгений Арзамасцев предложил россиянам, которые решили отказаться от сахара, добавить в рацион на ежедневной основе больше сложных углеводов. Их источниками могут быть, например, гречка, киноа, булгур и кускус.

В конце марта вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что запасов сахара в стране хватит до следующего урожая, и добавила, что запасов гречки тоже достаточно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Еще можно шрот грызть подсолнечника! Сейчас лебеда пойдет молодая крапива! Опять же - клестер! На олифе жарить лепешки из картофельных очисток! Желательно кормить этим всем постоянно экспертов Роскачества и их семьи! А деетолога Е.Арзамазцева посадить на диету заперев в каком нибудь помещении на месяца три!

Гость||

Лебеда очень полезна! прям на воде!

а киноа обязательно купим! пенсию то прибавили, можно и его купить! для здоровья то ничего не жалко...

Гость||

ух ты как шедеврально нашли чем заменить. Какая архи важная новостя.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте