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В стране и мире

Россиянам усложнят продажу долей в квартирах

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В России может быть введен запрет на продажу долей в квартирах, если они не выделены в натуре. Усложнить реализацию жилья по частям задумали в Госдуме, соответствующий законопроект уже разработан, пишет «Российская газета».

Речь идет об очень маленьких долях либо частях квартиры, которые нельзя четко очертить-отгородить из-за особенностей планировки. Зачастую такие доли продаются посторонним, и это практически всегда приводит к тяжелым конфликтам. Российское законодательство пока позволяет покупать абстрактные квадратные метры, то есть не «привязанные» к конкретному месту внутри квартиры.

Злоумышленники пользуются этим для силового захвата жилых помещений: они покупают такие доли и пускают в квартиру «профессиональных соседей», которые делают жизнь других собственников недвижимости невыносимой. Таким образом людей вынуждают продать свои доли по заниженной цене.

По задумке авторов законопроекта, отчуждение небольших долей будет возможно только между собственниками либо путем продажи объекта целиком с последующим разделом денежных средств. В Совете при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства инициативу не поддержали. Взамен там предложили усложнить процедуру деления жилья на доли.

В целом же проблема обеспечения безопасности на рынке жилья может быть решена за счет расширения роли нотариата, полагают эксперты.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития разработало законопроект, который позволит россиянам сохранить имущество при банкротстве продавца. Согласно предложенным правилам, отданные за покупку квартиры средства будут передаваться непосредственно гражданину, минуя конкурсную массу компании-должника.

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Источник — lenta.ru
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