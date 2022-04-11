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В стране и мире

В России появится новый способ покупки автомобилей

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Российское правительство расширит возможности пользователей портала госуслуг, сообщается на сайте кабмина. В частности, первой негосударственной услугой, появившейся на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей.

Как отмечается в сообщении, новым способом купли-продажи машин смогут воспользоваться граждане, которые разместили данные о своих автомобилях в личном кабинете. Обновленный функционал госуслуг позволит подписывать договоры купли-продажи электронными подписями. До сих пор на госуслугах можно было лишь снимать машины с госрегистрации.

Как пояснили «Российской газете» источники в МВД, информация о договоре купли-продажи авто будет сразу доступна в информационной системе ГИБДД. Поэтому прежнему собственнику не будут приходить штрафы за нарушения нового владельца машины. Покупатель, в свою очередь, не будет расплачиваться за нарушения, допущенные прежним собственником. Кроме того, будет упрощен порядок регистрации автомобилей для граждан, заключивших сделку с помощью госуслуг.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Мда, мало там хакеров-взломщиков берущие кредиты через ваш кабинет ещё автомобильные появятся.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обновленный функционал госуслуг позволит подписывать договоры купли-продажи электронными подписями. До сих пор на госуслугах можно было лишь снимать машины с госрегистрации.
Типа мошенничества станет меньше?а пробег все так же скручивать будут?А какие гарантии дает госуслуги?Если будет утечка данных о ней объявят? или умолчат что бы не компрометировать

Имя: Гость
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