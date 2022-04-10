В российском регионе девять человек провалились под лед

10.04.2022 | 15:26

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) девять человек провалились под лед на реке Обь во время катания на снегоходах. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Уточняется, что семеро, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться. Еще два человека — мужчины 36 и 46 лет — пропали без вести.

Инцидент произошел вечером 9 апреля. По данным следователей, компания россиян на трех снегоходах двигалась по льду к острову Раздорный, «пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

6 апреля в Красноярском крае две школьницы утонули, провалившись под лед во время прогулки по замерзшей реке Кан.