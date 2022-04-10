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В стране и мире

Предсказан дальнейший курс доллара к рублю

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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предсказал дальнейший курс доллара к рублю. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Эксперт объяснил, что курс рубля к иностранным валютам — это баланс спроса и предложения. Сейчас рубль укрепляется, потому что предложение валюты превышает спрос на нее. Это происходит из-за того, что экспортеры продолжают продавать 80 процентов валютной выручки на бирже, а также из-за комиссии в 12 процентов за покупку валюты.

«Можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар», - заявил Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал».

Он оценил, что такой курс выгоден для Минфина, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров.

Ожидаемое укрепление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что укрепление рубля после снижения его курса было ожидаемым. Он указал, что в настоящее время платежный баланс сильный. «Мы экспортируем по прежним объемам энергоресурсов, а в условиях ограничения импортных поставок импорт снизился. Счет текущих операций профицитный, выше обычного значения в пять-шесть раз», — сказал глава Минфина.

Силуанов объяснил, что сила платежного баланса проявилась в укреплении рубля в связи с ограничением доступа к золотовалютным резервам, сокращением операций и деактивацией бюджетного правила.

Министр подчеркнул, что правительство и Центробанк для дальнейшего укрепления рубля подготовили меры по возможному ограничению импортных поставок и оплаты по ним при постепенном отказе от ограничений регулятора по использованию иностранной валюты. «Таким образом, мы уже приняли решение по смягчению ограничений касательно использования физическими лицами перечисления валютных средств. Я думаю, что в этом направлении мы с ЦБ будем обсуждать дальнейшие действия», — подчеркнул Силуанов.

Прогнозы разнятся

10 апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал вероятным возврат курса к 90-100 рублей за доллар на следующей неделе. Он пояснил, что в последние недели укрепление рубля было чрезмерным, поскольку в результате реализации валютных ограничений с рынка исчезло много крупных участников, в основном покупателей иностранной валюты. В то же время экспортеры обязаны продавать 80 процентов валютной выручки, добавил Бабин. Все это, по его словам, привело к сильному рыночному дисбалансу и активному укреплению российской валюты.

Ранее аналитик «Финам» Александр Потавин отметил, что спрос на валюту на российском рынке сейчас сильно снизился. По его словам, положительное сальдо торгового баланса России очень сильно выросло с конца февраля, поскольку импорт с момента начала изоляции российской экономики сильно упал, однако экспорт еще нет.

В свою очередь, эксперт «Велес капитал» Елена Кожухова считает, что ждать закрепления доллара ниже уровня 70 рублей в ближайшее время стоит только при условии заметного ослабления геополитической напряженности, однако в таком случае будет происходить и дальнейшее смягчение политики ЦБ РФ, что будет ограничивать повышение рубля.

Послабления Центробанка

8 апреля Банк России смягчил ограничения, которые были введены из-за санкций после начала спецоперации на Украине. С 18 апреля банки снова смогут продавать наличную валюту гражданам, но только ту, что поступила в кассы с 9 апреля.

Также физлица смогут снимать с банковских счетов и депозитов, которые были открыты до 9 марта, не только доллары, но и евро. Общий лимит снятий не должен превышать 10 тысяч.

9 марта Центробанк на полгода ограничил снятие наличной валюты — клиенты могли получить в кассах банков не более 10 тысяч долларов с ранее открытых счетов. Суммы сверх лимита конвертировались в рубли.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Надо написать курс 63 копейки за доллар,и все писец пиндосикам.

Гость||

Предсказания кофейная гуща выдала, или в воду смотрел?

Хромой Гончар||

Натуральный курс рубля в 10 раз выше биржевого

Гость||

Более 150 грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами из-за санкций не были пропущены в Латвию до утра 10 апреля.

По данным Вайварса, задержаны были 152 фуры. Он уточнил, что водителям запретили въезд в страну еще накануне, но они об этом запрете, видимо, узнать не успели. В ведомстве полагают, что теперь дальнобойщики в курсе происходящего, поскольку большинство больше не пытается пересечь границу.

Напомним, 8 апреля Евросоюз запретил грузоперевозки по территории сообщества транспортным средствам, зарегистрированным в РФ и Белоруссии.

Накануне десятки фур на своей границе развернула Финляндия.

Имя: Гость
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