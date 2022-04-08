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В стране и мире

Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

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Председателя ЛДПР Владимира Жириновского в пятницу, 8 апреля, похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что на кладбище присутствовал ограниченный круг близких политику людей. Так, на похоронах были спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, вице-спикер палаты Сергей Неверов, а также члены высшего совета партии, депутаты от думской фракции ЛДПР и родные Жириновского.

Солдаты почетного караула несли гроб под звуки военного оркестра, затем его установили на постаменте в черном шатре. Политик имел звание полковника запаса, поэтому его похоронили с воинскими почестями.

О смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского стало известно днем в среду, 6 апреля. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Политика не удалось спасти из-за тяжести его заболевания, объяснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Источник — lenta.ru
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