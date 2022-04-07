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В стране и мире

Барщевский предупредил о колоссальном росте коррупции в России

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Россию на фоне введения западными странами санкций может ждать резкое повышение уровня коррупции. С таким прогнозом выступил полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский, выступая на Ясинской конференции НИУ ВШЭ, передает РБК.

«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — предупредил Барщевский.

Он считает, что для предотвращения таких правонарушений не поможет усиление контроля и ужесточение наказания, в качестве примера Барщевский привел опыт Китая. «Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят», — объяснил юрист.

Эффективным методом по борьбе с коррупцией Барщевский назвал развитие политической конкуренции и гражданского общества.

Новые санкции в отношении России были введения после объявления 24 февраля о начале специальной операции в Донбассе. Под ограничительные меры попали высокопоставленные российские чиновники, бизнесмены, артисты, журналисты, а также крупные компании и банки.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну наши то уже приняли вызов.тут то они впереди планеты всей.

Гость||

Куда больше?!..

Гость||

Пенза и так наверное на первом месте по коррупции среди регионов!

Гость||

Не смешите мои Искандеры.

Гость||

Так мы знаем, а что толку, канцеровцина как гребла так и гребет ничего не изменилось.

Гость||

Гость писал(a):

Пенза и так наверное на первом месте по коррупции среди регионов!
Давно вне конкуренции.

Гость||

Только Путин победит коррупцию.

Имя: Гость
Комментарий:

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