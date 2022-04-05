05.04.2022 | 12:32

Россия возобновит авиасообщение с 52 странами с 9 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия», передает ТАСС.

Так, будут сняты ограничения на чартерные рейсы, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Перечень стран включает Аргентину, Индию, ЮАР и ряд других дружественных государств.

По словам Мишустина, уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад, в связи с чем можно расширять список направлений, которые доступны для российских авиаперевозчиков.

«Сейчас они (авиакомпании — прим. «Ленты.ру») могут летать без ограничений в 15 стран, а теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами», — подчеркнул премьер-министр.

Ограничения будут сняты на полеты в следующие страны: Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдова, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Ямайка.

Ранее, 14 марта, Россия восстановила авиасообщение с Китаем и Индонезией. Планировалось возобновить полеты по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай один раз в неделю и рейсы из Москвы в Денпасар три раза в неделю.