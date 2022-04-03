В России заметили снижение цен на машины

03.04.2022 | 08:18

В конце марта стоимость автомобилей на российском рынке начала падать, такую тенденцию заметил директор по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александр Кустов. Дешевеют не только новые машины, но и подержанные, пишет «Бизнес ФМ».

При этом эксперт указал на сохранение дефицита в автосалонах. «Курс рубля относительно доллара и евро несколько стабилизировался, некоторые дистрибьюторы уже думают о том, чтобы откатить частично те повышения», - пояснил Кустов.

Заместитель главного редактора международного проекта Motor1.com Юрий Урюков рассказал, что снижение цен зависит от текущей ситуации в каждом конкретном городе. «Сейчас тому, кто действительно ищет автомобиль, нужно обзванивать всех продавцов, даже лично приезжать и пытаться торговаться, как в старые добрые времена, потому что фактической цены, которую рекомендует представительство автомобильной компании в России, не существует. Все работают по фактической погоде», - посоветовал он.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 6 июня из-за дефицита поставок электронных компонентов. Компания также готовит версии некоторых моделей Lada, которые получат меньшее количество импортных деталей. В начале марта концерн объявил о повышении цен на все модели Lada в среднем на 15 процентов.