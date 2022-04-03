Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 апр 2022|13:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Россиянам объяснили обман с двойными ценниками в магазине

Печать
Telegram

Российские покупатели неоднократно обращали внимание на несоответствие ценника в магазине и реальной стоимости на кассе. В условиях санкционного давления эта уловка стала социально значимой. Опрошенные «Известиями» эксперты объяснили причины появления двойных ценников и посоветовали обращаться в суд для взыскания.

Региональные подразделения Роспотребнадзора называют разную информацию на ценнике и в чеке нарушением прав потребителей и советуют в первую очередь обращаться к продавкам для устранения недочетов. Чиновники в сфере прав потребителей напоминают, что по закону торговая точка обязана продать товар по той цене, которая зафиксирована на ценнике.

Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина отметила, что закон «О защите прав потребителей» обязывает продавца предоставить достоверную информацию, в том числе цены в рублях и условия приобретения. В противном случае может последовать ответственность.

Эксперт порекомендовала при несоответствии обратиться к администрации магазина. Если разница была обнаружена до покупки, то потребитель вправе требовать продать товар по ценнику. Если же после, то он вправе отказаться от покупки или получить разницу. В случае отказа следует сфотографировать ценник и обратиться в Роспотребнадзор или непосредственно в суд с иском о возмещении убытков, морального вреда и неустойки. Продавец понесет административную ответственность и штраф.

Председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин пояснил, что не всегда несоответствие продиктовано умыслом торговой точки. По его словам, сейчас в условиях сложной экономической ситуации люди приобретают вещи, с которыми были перебои, не обращая внимание на ценник или его отсутствие.

Близкий к кругам ритейлеров источник отметил, что нагрузка на сферу торговли резко возросла, персонал не успевает оперативно менять ценники в зале. По его мнению, магазин не заинтересован в том, чтобы поднять цены, поскольку таким образом он теряет привлекательность для покупателя, а несоответствия в ценниках обусловлены человеческим фактором.

Ранее сообщалось, что российские рестораны, торговые сети и производители готовой еды столкнулись с ростом цен на упаковку, соответствующие уведомления они получили от производителей бумажной и пластиковой тары.

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала большое количество обращений по поводу роста цен и запросила у крупнейших производителей картона информацию, чтобы проверить обоснованность повышения стоимости. В ФАС указали, что в случае выявления злоупотреблений будут приняты меры.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Я умный хер меня проведёшь, узнаю о двойных ценниках засниму на фото и устрою скандал с доказухой

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте