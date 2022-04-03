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В стране и мире

Названы запрещенные для посадки на даче растения

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Юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Надежда Федорчук заявила, что многие дачники полагают, что на своей земле они могут сажать все, что захотят, но это не так. В интервью агентству «Прайм» она рассказала, от каких растений стоит отказаться.

Федорчук напомнила, что в российским законодательством утвержден список растений, запрещенных в стране для культивации. Среди них культуры, которые содержат наркотические и психотропные вещества. В частности, в постановлении Правительства от 2010 года N 934 на земельных участках, включая дачи, роза гавайская, голубой лотос и мимозу хостилис названы запрещенными для посадки.

Если владелец участка не знал, что растение выходит в запрещенный список, то он все равно понесет за него ответственность. Поэтому юрист призвала россиян быть внимательнее.

«За выращивание в крупных и особо крупных размерах растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрена уголовная ответственность по статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации», - заключила она.

Ранее россиянам назвали идеальное растение для городской квартиры. Флорист Валентина Сафронова призвала держать в комнате два-три хлорофитума для выделения кислорода.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А проверяющие в этом хоть что то смыслят, да и кто их вызовет? Стукачи соседи, так они не думаю что поймут какой лотос растёт на соседнем участке если конечно язык не враг

Гость||

Интёресно, а среди проверяющих посадки будут мичуринцы, их не проведёшь!?

Имя: Гость
Комментарий:

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