Сетевое издание|18+|Суббота|2 апр 2022|12:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Семерых россиян наказали за пробежку голышом по Петербургу

Печать
Telegram

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга наказал семерых местных жителей за пробежку в обнаженном виде по Сенной площади. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов российского города в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, 28 марта петербуржец Андрей Стрелков и шесть его коллег по работе пробежали по Сенной площади в Санкт-Петербурге. В суде молодой человек объяснил, что таким образом хотел поднять настроение себе и окружающим, а решение о пробежке было принято спонтанно. При этом сначала он и его друзья убедились в том, что поблизости нет детей.

Суд привлек Стрелкова к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России («Мелкое хулиганство») и оштрафовал его на одну тысячу рублей. Его шестерым приятелям назначен арест на трое суток. При этом друзья Стрелкова записали видеообращение, в котором попросили прощение у жителей Петербурга.

Ранее в Москве полицейский в форме убегал от обнаженной женщины на улице. Инцидент произошел у ОВД Кузьминки, в здание которого забежал российский полицейский, спасаясь от преследовательницы. Причины конфликта неизвестны.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте